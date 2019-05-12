Sinan Engin'den flaş iddia: Maç yeniden oynanabilir

Spor yorumcusu Sinan Engin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanan Rizespor - Galatasaray, Fenerbahçe Akhisarspor ve Göztepe - Sivasspor maçlarını değerlendirdi. Sinan Engin'in açıklamaları şu şekilde:

"ARTIK MAÇLARI VAR HAKEMLERİ YÖNETİYOR"

Galatasaray maçından sonra hakemler hep ceza alıyor. Artık maçları "VAR" hakemleri yönetiyor. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 16Ç00'da oynanması da manidar. Galatasaraylılar, hakem ne yaptı diyorsanız, o zaman MHK niye maç vermiyor? Bülent Yıldırım neden bu hafta maç almadı? Bir şeyler dönüyor. Bir derin el, bir derin yapılanma bu hakemleri yönlendiriyor. Bunun TFF'nin kontrolünde olduğunu düşünmüyorum ama bu TFF'ye de bir operasyon. Bu derin hakemler federasyona operasyon yapıyor. Her hafta hakem konuşuluyor yazık.

"MHK'YA KAYYUM ATANSIN"

Bir babayiğit bu işleri temizlesin. Türk futbolunun seyircisi bıktı. Türk futbolunda adalet yok. Kim ağlarsa gelecek hafta ona el veriliyor. En çok ben ve bizim televizyon konuştu. Gelecek hafta Galatasaray, hakem hatasıyla Başakşehir'e yenilince ne olacak.