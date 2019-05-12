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Sinan Engin'den flaş iddia: Maç yeniden oynanabilir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programında gündemde yer alan konuları değerlendirdi.

Sinan Engin'den flaş iddia: Maç yeniden oynanabilir

Spor yorumcusu Sinan Engin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanan Rizespor - Galatasaray, Fenerbahçe Akhisarspor ve Göztepe - Sivasspor maçlarını değerlendirdi. Sinan Engin'in açıklamaları şu şekilde:

"ARTIK MAÇLARI VAR HAKEMLERİ YÖNETİYOR"

Galatasaray maçından sonra hakemler hep ceza alıyor. Artık maçları "VAR" hakemleri yönetiyor. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 16Ç00'da oynanması da manidar. Galatasaraylılar, hakem ne yaptı diyorsanız, o zaman MHK niye maç vermiyor? Bülent Yıldırım neden bu hafta maç almadı? Bir şeyler dönüyor. Bir derin el, bir derin yapılanma bu hakemleri yönlendiriyor. Bunun TFF'nin kontrolünde olduğunu düşünmüyorum ama bu TFF'ye de bir operasyon. Bu derin hakemler federasyona operasyon yapıyor. Her hafta hakem konuşuluyor yazık.

"MHK'YA KAYYUM ATANSIN"

Bir babayiğit bu işleri temizlesin. Türk futbolunun seyircisi bıktı. Türk futbolunda adalet yok. Kim ağlarsa gelecek hafta ona el veriliyor. En çok ben ve bizim televizyon konuştu. Gelecek hafta Galatasaray, hakem hatasıyla Başakşehir'e yenilince ne olacak.

Son iki hafta da MHK'ye kayyum atansın. Güvenmiyorum. İnsanlar artık bazı şeyleri yemiyor. Türk futboluna hakemler damga vuruyor. Hiç futbolcu transfer etmeyin, hakemlere sempatik olun. Fatih Terim'in açıklamasını çok merak ediyorum. Fatih Hoca ne diyecek?

FLAŞ İDDİA: MAÇ YENİDEN OYNANABİLİR

Galatasaray - Rizespor maçı neden saat 16.00'da oynandı? Galatasaray'ın kullandığı ilk penaltıda kural hatası var. Aldığım duyum; Rizespor - Galatasaray maçı yeniden oynanabilir. Bu maç ciddi ciddi incelenirse tekrarlanır. MHK siz ajan mısınız? VAR hakemi Alper Ulusoy büyük hatalıymış. Aldığım duyumlar bu.


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Anahtar Kelimeler:
sinan engin Galatasaray Rizespor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Sinan engin Rizesporun Galatasaraya olan kininden sebep bidaha mı ayak kırsınlar Tekrar oynansın kastından sebep bu galiba demi ben böle anlıyorum
bu maç tekrarlanır.
Soytarı
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