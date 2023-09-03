Sinan Engin'den Galatasaraylı taraftarları kızdıracak yorum! ''Şampiyonlar Ligi'nde sonuncu olurlar''

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşmüştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta yer alan Galatasaray için Sinan Engin'den flaş bir tahmin geldi.

"GALATASARAY SONUNCU OLUR"

Grubun zorluğundan bahseden Sinan Engin, "Kimse kusura bakmasın ve alınmasın ama Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray'ın alacağı puan maksimum 5 olur bu grupta... Yenerse sadece Kopenhag'ı yenebilir. Bu konuda da herkesle iddiaya girerim" dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sinan Engin'in bu yorumları sonrası Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Ertem Şener ise Galatasaray'ın bu gruptan 2. olarak üst tura yükseleceğini ifade etti.

