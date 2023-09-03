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Sinan Engin'den Galatasaraylı taraftarları kızdıracak yorum! ''Şampiyonlar Ligi'nde sonuncu olurlar''

03.09.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubuna dair tahminde bulundu. Yaptığı yorum sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanan Sinan Engin'in sözleri gündem oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşmüştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta yer alan Galatasaray için Sinan Engin'den flaş bir tahmin geldi.

"GALATASARAY SONUNCU OLUR"

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Grubun zorluğundan bahseden Sinan Engin, "Kimse kusura bakmasın ve alınmasın ama Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray'ın alacağı puan maksimum 5 olur bu grupta... Yenerse sadece Kopenhag'ı yenebilir. Bu konuda da herkesle iddiaya girerim" dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Sinan Engin'in bu yorumları sonrası Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Ertem Şener ise Galatasaray'ın bu gruptan 2. olarak üst tura yükseleceğini ifade etti.

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