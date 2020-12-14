SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sinan Engin, Fenerbahçe'de Sosa'nın ayrılığını böyle açıkladı!

Sinan Engin, Fenerbahçe'de Sosa'nın ayrılığını böyle açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.12.2020 17:49 | Son Güncelleme

Teknik sorumlu Erol Bulut'un haftalardır şikayetçi olduğu Sosa'ya yönetimden bomba uyarı geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de bu gelişmelerin ardından canlı yayında Sarı Lacivertlilerde alınan ayrılık kararını açıkladı. İşte detaylar...

Sinan Engin, Fenerbahçe'de Sosa'nın ayrılığını böyle açıkladı!

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası sular durulmuyor. Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında çok ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı Lacivertliler sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.Fenerbahçe'nin sahada varlık gösteremediği ve pozisyona girmekte bile zorlandığı karşılaşma sonrası taraftar teknik heyet ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE TARİHİ SERİ

Deplasmanlarda son yılların en iyi istatistiğini yakalayan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı ve tarihte ilk kez kendi sahasında art arda 3 maç kaybetti.Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçında alınan ağır yenilgi sonrası bazı futbolcularla Ocak ayında yol ayrımına gidilebileceği aktarıldı. Maçın hemen ardından başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun olağanüstü toplandığı iddia edilmişti.

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ

Beşiktaş ile oynanan derbi maçının 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklediği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olurDimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur

SİNAN ENGİN AÇIKLADI

Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesini Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin 'Derin futbol' programında ilk kez isim vererek açıkladı.Sinan Engin, Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullandı... "Fenerbahçe'nin savunması bakıyorsun Tisserand var. Neden orada adamın topuğuna vuruyorsun? Çıkarsana adamı dışarıya. Gerçekten çok kötüydü."

"GUSTAVO BİLE ETKİSİZDİ"

Sinan Engin, "Yanlış oyuncular bir arada oynuyorlar. Luiz Gustavo bile çok etkisizdi. Mesela, 86. dakikada maç 3-0 olmuş Sinan Gümüş'ü oyuna neden alıyorsun? Bunu biri bana anlatsın." açıklamasını yaptı.

"GİDECEK İLK İSİM SOSA"

Engin, "Jose Sosa'ya bakıyorsun oyuna giriyor ama yürüyor. Sosa, Ocak ayında Fenerbahçe bir operasyon yapacak gidecek oyuncuların en başında yer alıyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Pelkas'tan flaş Erol Bulut açıklaması!Pelkas'tan flaş Erol Bulut açıklaması!
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Lille, Fransa'yı esir aldı
Lille, Fransa'yı esir aldı
Rıdvan Dilmen'den gündem yaratacak sözler
Rıdvan Dilmen'den gündem yaratacak sözler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sosayı aldık diye seviniyordu neydi ha uzay takımı bunlar yahu puhaaa
toplama takımdan başka bişey olmaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinan Engin, Fenerbahçe'de Sosa'nın ayrılığını böyle açıkladı!
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur
Pelkas'tan flaş Erol Bulut açıklaması!
Fenerbahçe'den Kadıköy'de son 30 sezonun en kötü performansı
Son 30 sezonun en kötüsü
Futbolcular da yöneticiler de Erol Bulut'tan şikayetçi
Futbolcular da yöneticiler de Erol Bulut'tan şikayetçi
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de tek çözüm Aykut Kocaman
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Fenerbahçe'de olay iddia! Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.