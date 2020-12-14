Sinan Engin, Fenerbahçe'de Sosa'nın ayrılığını böyle açıkladı!

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası sular durulmuyor. Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında çok ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı Lacivertliler sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.Fenerbahçe'nin sahada varlık gösteremediği ve pozisyona girmekte bile zorlandığı karşılaşma sonrası taraftar teknik heyet ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE TARİHİ SERİ

Deplasmanlarda son yılların en iyi istatistiğini yakalayan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı ve tarihte ilk kez kendi sahasında art arda 3 maç kaybetti.Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçında alınan ağır yenilgi sonrası bazı futbolcularla Ocak ayında yol ayrımına gidilebileceği aktarıldı. Maçın hemen ardından başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun olağanüstü toplandığı iddia edilmişti.

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ

Beşiktaş ile oynanan derbi maçının 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklediği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.