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Sinan Engin: Fenerbahçe Löw ile anlaştı

22.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış" dedi. Sinan Engin ayrıca, Beşiktaş'ın 6 hafta sonra şampiyonluğunu ilan edeceğini öne sürdü.

Sinan Engin: Fenerbahçe Löw ile anlaştı

Sinan Engin, Beyaz TV'de Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"ŞAMPİYON OLACAKSIN SERGEN YALÇIN"

''Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş camiasına söylüyorum. Karamsarlığa kapılmayın. Beşiktaş çok iyi ve güçlü bir takım. En fazla 6 hafta sonra şampiyonluğunu ilan eder Beşiktaş. Sen şampiyon olacaksın Sergen Yalçın."

"EROL BULUT'UN İSTİFASI İSTENECEKTİ"

Derbi beraberliğine üzülmedim. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını biliyorum. Yoksa lig erken bitecekti. F.Bahçe dağılacaktı. Erol Bulut'nun istifası istenecekti"

"FENERBAHÇE LÖW İLE ANLAŞTI"

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış. Alman basınından haber geldi. Löw Fenerbahçe ile anlaştı" dedi.


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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ya ne yalaka ve tröl bi adamsın sen ya aklın sıra algı yaratıyon bak işine sinan işine bak işineee
Erol Hoca gitmesin biraz daha sans taninmali
Berabere bitmesi iyi oldu Erol Bulutla devam ederler haftaya kendi evlerinde yenilirler

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