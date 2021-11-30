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Sinan Engin: Tesadüf bir şekilde mide kanseri olduğu ortaya çıkıyor

30.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz'in Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Mustafa Cengiz'in ölüm nedenini canlı yayında açıkladı.

Sinan Engin: Tesadüf bir şekilde mide kanseri olduğu ortaya çıkıyor

Bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mustafa Cengiz'in cenazesi, ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı.

CENAZEYE BİRÇOK İSİM KATILDI

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Cengiz'in cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve spor camiasından birçok isim katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı ekibin yöneticiliğini yapan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere birçok kişi törende yer aldı.

Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandıMustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Mustafa Cengiz'in ölüm nedenini canlı yayında açıkladı. Engin, "Bir gün yakın arkadaşına hastane ziyaretine gidiyor, arkadaşının midesine bir aletle bakıyorlar. Doktorun ısrarı üzerine 'başkanım size de bir bakalım' deniyor ve Mustafa Cengiz kırmayıp kendine de baktırıyor. O sırada tamamen tesadüf bir şekilde mide kanseri olduğu ortaya çıkıyor." dedi ve stüdyoda bu durum büyük şaşkınlıkla karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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