Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamak için Marmara İlahiyat Camii'ne geldi.

Cengiz'in cenaze töreni için Eski Başbakan Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da cenazeye katılan isimlerdendi.

STADIN YANINDAN GEÇERKEN HÜZÜNLÜ ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık 5 ay önce Galatasaray başkanlık koltuğunu Burak Elmas'a devreden Mustafa Cengiz'in vefatı spor dünyasını yasa boğdu. Cengiz'in naaşını taşıyan cenaze aracı stadın yanından geçerken hüzünlü anlar yaşandı. Galatasaray'da görev yaptığı 3 yıllık süreçte başarılı işlere imza atan Mustafa Cengiz, dün hayata gözlerini yumdu. Sarı-Kırmızılılar'ın 37. başkanı, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Cengiz yakın dönemde 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

MUSLERA DA GELDİ

Fernando Muslera da Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa ağabey diyeceğim. Bir beyefendiydi, görevini son ana kadar yaptı. Rabbim cennetiyle ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabır versin." dedi.

TARİHE GEÇEN İCRAATLAR

İlk iş olarak Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmesini önledi ve UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzaladı.

Futbol takımı 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa olmak üzere 4 kupa kazandı.

Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. 3.5 yılda 52 oyuncuya 47.6 milyon Euro bonservis-kiralama- imza parası verdi. 78 oyuncunun satışından 64.6 milyon Euro gelir elde edildi.

120 milyon TL ödeyerek Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırdı.

Aslantepe'nin çatısına güneş enerji santrali kurulması yolunda ön anlaşmayı imzaladı.

Ada konusunda açılan davayı kazandı, Kemerburgaz projesi hayata geçti.

Sarı-Kırmızılı kulüp adına tam 786 milyon TL şahsi kefalete imza attı.

Galatasaray cirosu 1 milyar TL'yi geçen ilk Türk kulübü oldu.

"SADECE BABAMI DEĞİL, REHBERİMİ KAYBETTİM"

Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz "Sadece babamı değil, rehberimi kaybettim. Hayatta yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. 17-18 aydır yaşadığımız bu süreç müthiş bir mücadele ile geçti. Müthiş dirayetli davrandı, bir evlada hastalık süreci nasıl yaşatılır, nasıl öğretilir, ona da hazırladı. Babam için canımı feda etmeye hazırdım... Ama buraya kadarmış..." dedi.

