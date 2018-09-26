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Sinan Güler: Başarı için çalışmamız gerekiyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 26.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, başarılı olmak için çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, “Hedefimiz mayıs ayında ayakta kalan takımlar içinde olabilmek” dedi.

Sinan Güler: Başarı için çalışmamız gerekiyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, İHA’ya konuştu. Her sezonun kendileri için ayrı bir heyecan ve ayrı bir maraton olduğunu söyleyen tecrübeli basketbolcu, “Mühim olan herkesin sağlıklı şekilde sezona başlayacağı bir ortam bulmak. Geçen sene mayıs ayında geldiğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz, adım adım bunun üzerinde çalışacağız. Hepimizin önünde güzel bir fırsat var. Bu noktada da hem çalışmaya hem de başarıya uzanmak için çabalamaya devam edeceğiz” dedi. Fenerbahçe taraftarının kendilerine verdiği destekle ilgili olarak da konuşan Güler, “Fenerbahçe taraftarının hem iç sahada hem deplasmanda bizimle birlikte olması, bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu noktada onların da devamlılığı ve sürekli halde büyüyen desteği bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

“Amacımız mayıs ayında ayakta kalabilmek”

FIBA ve Euroleague arasındaki anlaşmazlığın henüz çözülmemesiyle ilgili olarak konuşan Sinan Güler, “Oyuncular olarak bu konuyla ilgili karar verebileceğimiz bir ortam olmuyor, özelikle de sezon içerisinde. Bu konuyla ilgili geçen sene gerekli görüşlerimi paylaşmıştım. FIBA ve Euroleague iki ayrı oluşum olarak ortak noktayı bulmak zorundalar. Bunun dışında çok da fazla söyleyebileceğim bir şey yok” diye konuştu. Son olarak hedeflerinin Euroleague şampiyonluğu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “Tabii ki haliyle önemli olan nokta Final-Four’a katılabilecek performansı sergilemek. Bunu başarabilecek kapasiteye de sahibiz. Bunun farkındayız. Önemli olan mayıs ayında ayakta kalan takımlardan birisi olmak” diyerek sözlerini tamamladı.

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