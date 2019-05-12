Sinan Güler: Farklı rotasyonlarda oynamaya alıştık

THY Euroleague'de Final-Four heyecanı 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitori Gasteiz şehrinde yaşanacak. Fenerbahçe Beko’lu basketbolcu Sinan Güler de bu önemli organizasyon öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BU SENENİN MEYVELERİNİ TOPLAYABİLMEK"

Sezon boyunca ortaya koydukları performansı THY Euroleague kupasıyla taçlandırmak istediklerini belirten 35 yaşındaki oyuncu, “5 yıl üst üste Final-Four oynamak, son 3 senede final oynayan takımın parçası olmak ve de Türk basketbolunu yukarıya çeken ve hedefleri her zaman yükselten bir ortamın parçası olmak heyecan verici. Şu anda bizim için önemli olan şey bu seneki serüvenin, heyecanın meyvelerini toplayabilmek. Umuyorum ki sahaya çıkacak 12 kişi taraftarımızın da desteğiyle birlikte sahaya en iyi şekilde oynamamız gerek basketbolu yansıtacaktır” ifadelerini kullandı.

"FARKLI ROTASYONLARLA OYNAMAYA ÇALIŞTIK"

Final-Four öncesi takımda bulunan sakat oyuncuların kendilerini nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya ise Güler, “Her türlü bu eksikleri kapatmak için ve oyuncular olarak rolleri bilip, farklı neler yapabileceğimizi de bilerek hazırlanıyoruz. Sezon içerisinde dönem dönem yaşadığımız eksiklerle birlikte farklı rotasyonlarla oynamaya da alışmaya başladık. Bu noktada herkes nasıl katkı verebileceğinin farkında” diye cevap verdi.