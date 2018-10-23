Sinan Gümüş: Bayern Münih'le eşleşsek sülalem stadı doldurur

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray yarın evinde Alman temsilcisi Schalke 04 ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, basın toplantısında açıklamada bulundu. Fatih Terim’in hangi görevi verirse onu en iyi şekilde yaptığını söyleyen Gümüş, "Hocamız bana güveniyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocamız bana nerede görev veriyorsa orada oynarım. Elimden gelenin iyisini yaparım. Fatih Hoca'nın gelişinden sonra hem ben, hem de Galatasaray olarak çok seviye atladık. Beni o seviye atlattığı teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda beraber çalışırız ve daha iyi bir Sinan Gümüş görürüz" diye konuştu.

"3 PUANLA AYRILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Schalke maçının öneminin farkında olduklarını belirten Sinan Gümüş, "İlk 2 maçta 3 puan aldık. Normalde daha çok puanı hak ediyoruz. Porto maçında üst düzey performans sergiledik. Oradan 3 puan ile ayrılabilirdik, olmadı. Yarın bizim için çok önemli. Taraftarımız bizi 90 dakika desteklerse, iyi bir taktikle çıkarsak, yarınki maçı 3 puanla ile kapatacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımla karşılaşmak istersin sorusuna Bayern Münih diye cevap veren sarı-kırmızılı futbolcu, “Bütün sülale oraya gelir. Bütün stadı doldurur. O yüzden Bayern Münih" diye cevap verdi.

