SPOR

Sinan Gümüş: Bayern Münih'le eşleşsek sülalem stadı doldurur

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Sckalke karşılaşmasından öncesi düzenlenen basın toplantısında "Bu karşılaşmanın öneminin farkındayız" diye konuştu.

Sinan Gümüş: Bayern Münih'le eşleşsek sülalem stadı doldurur

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray yarın evinde Alman temsilcisi Schalke 04 ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, basın toplantısında açıklamada bulundu. Fatih Terim’in hangi görevi verirse onu en iyi şekilde yaptığını söyleyen Gümüş, "Hocamız bana güveniyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocamız bana nerede görev veriyorsa orada oynarım. Elimden gelenin iyisini yaparım. Fatih Hoca'nın gelişinden sonra hem ben, hem de Galatasaray olarak çok seviye atladık. Beni o seviye atlattığı teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda beraber çalışırız ve daha iyi bir Sinan Gümüş görürüz" diye konuştu.

"3 PUANLA AYRILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Schalke maçının öneminin farkında olduklarını belirten Sinan Gümüş, "İlk 2 maçta 3 puan aldık. Normalde daha çok puanı hak ediyoruz. Porto maçında üst düzey performans sergiledik. Oradan 3 puan ile ayrılabilirdik, olmadı. Yarın bizim için çok önemli. Taraftarımız bizi 90 dakika desteklerse, iyi bir taktikle çıkarsak, yarınki maçı 3 puanla ile kapatacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımla karşılaşmak istersin sorusuna Bayern Münih diye cevap veren sarı-kırmızılı futbolcu, “Bütün sülale oraya gelir. Bütün stadı doldurur. O yüzden Bayern Münih" diye cevap verdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Galatasaray'da Serdar Aziz Schalke maçında oynamayacakGalatasaray'da Serdar Aziz Schalke maçında oynamayacak
Galatasaray için Fabregas iddiasıGalatasaray için Fabregas iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sinan Gümüş Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Galatasaray Seferovic için teklif yaptı

Galatasaray Seferovic için teklif yaptı

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Abdullah Avcı: Arda tamamen sahaya odaklandı

Abdullah Avcı: Arda tamamen sahaya odaklandı

Ve ilk defa "Tecavüz" için konuştu! Ronaldo...

Ve ilk defa "Tecavüz" için konuştu! Ronaldo...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ı getirdi!

Galatasaray Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ı getirdi!

Sinan Gümüş: Bayern Münih'le eşleşsek sülalem stadı doldurur

Sinan Gümüş: Bayern Münih'le eşleşsek sülalem stadı doldurur

Galatasaray'da Serdar Aziz Schalke maçında oynamayacak

Galatasaray'da Serdar Aziz Schalke maçında oynamayacak

Galatasaray için Fabregas iddiası

Galatasaray için Fabregas iddiası

Muslera Galatasaray'da yeni bir rekorun eşiğinde

Muslera Galatasaray'da yeni bir rekorun eşiğinde

Galatasaray Avrupa’da 100. galibiyet peşinde

Galatasaray Avrupa’da 100. galibiyet peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.