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Sinan Gümüş Genoa'ya transfer oluyor! Galatasaray'da ayrılık

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sinan Gümüş için transfer iddiaları gündemde... İtalya basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki futbolcunun Serie A'da top koşturacağını duyurdu.

Sinan Gümüş Genoa'ya transfer oluyor! Galatasaray'da ayrılık

İtalyan basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sinan Gümüş'ün önümüzdeki yaz Serie A'da top koşturacağını duyurdu. Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sinan'ın sezon biter bitmez İtalya'ya giderek kendisini Genoa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağını yazdı.

Galatasaray’a 2014 yılında Stuttgart'tan transfer olan Gümüş, Genoa'nın teknik direktörü Cesare Prandelli'yle sarı kırmızılı kulüpte birlikte çalışmıştı. Sinan için daha önce, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. Golcü oyuncu, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol attı, 3 asist kaydetti.

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