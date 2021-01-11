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Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2021 17:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Erzurumspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Sinan Gümüş, oyundan çıkarken Erol Bulut'a tepki gösterdi.

Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki!

Süper Lig'de Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Sinan Gümüş, teknik direktör Erol Bulut'un kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, Erzurumspor deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi.

Sahadan çıkarken bu karar tepki gösteren Sinan Gümüş daha sonra teknik direktör Erol Bulut ile kısa süre konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sinan Gümüş'e bu kararın nedenini anlatırken, sarı-lacivertli futbolcu daha sonra yedek kulübesine oturdu.

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