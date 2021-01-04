SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sinan Gümüş: VAR'daki hakem nasıl göremedi?

Sinan Gümüş: VAR'daki hakem nasıl göremedi?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2021 21:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa maçının ardından performanslarını değerlendirdi.

Sinan Gümüş: VAR'daki hakem nasıl göremedi?

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında %100 bir penaltılarının verilemdiğinin altını çizen Sinan Gümüş, "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi" dedi.

Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, "Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu
İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
Yıldız futbolcudan veda mesajı!
Yıldız futbolcudan veda mesajı!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma tamam...
Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma tamam...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thiam’dan dikkat çeken hareket
Thiam’dan dikkat çeken hareket
Erol Bulut: Fenerbahçe'nin kapasitesi yüksek
Erol Bulut: Fenerbahçe'nin kapasitesi yüksek
Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak
Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak
Mame Thiam: Elhamdülillah
Mame Thiam: Elhamdülillah
Samatta 42 gün sonra sahada yer aldı
Samatta 42 gün sonra sahada yer aldı
Sadık: Kaleye geç derse geçerim
Sadık: Kaleye geç derse geçerim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.