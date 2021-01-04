Sinan Gümüş: VAR'daki hakem nasıl göremedi?

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında %100 bir penaltılarının verilemdiğinin altını çizen Sinan Gümüş, "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi" dedi.

Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, "Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." şeklinde konuştu.

