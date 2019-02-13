Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan Sinan Vardar, “Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım” ifadelerini kullandı.

