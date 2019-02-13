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Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 13.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, TFF başkanlığına aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek.

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan Sinan Vardar, “Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
AMAN BIKTIK ŞU BJK Lİ ADAMLARDAN KARDEŞİM YOKMU GENÇ KENDİNE GÜVENEN FUTBOL GEÇMİŞİ İYİ OLAN.
@zomzomikler_2014 Belki de dediğin kriterlere uyan sadece Beşiktaşlı adamlar var.
bir sekiz taş gidecek yenisi gelecek ????????????
OLDU TAMAM OLMAZSA TFF Yİ BJK YE TAPUSUNU VERELİM KENDİ İÇLERİNDE BALKAN ATASINLAR ZATEN BAŞKANINIZ ON YILDIR TFF BAŞKANI SENCE MÜMKÜNMÜ BU SİNAN VARDAR O GEÇTİ ARTIK MALESEF ALACAĞINIZI FAZLASI İLE ALDINIZ FEDERESYON TARAFSIZ VE ÜLKE FUTBOLUNU KURTARACAK BİR ADAY GELECEK
@gunbey_11 kim gelecek
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