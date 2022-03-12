Sinan Yılmaz kimdir, aslen nereli? Sanatçı Sinan Yılmaz kaç yaşında ve evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Sinan Yılmaz geliyor. Karadeniz Gecesi'nin yaşanacağı programa güzel sesiyle eşlik edecek olan Sinan Yılmaz'ın kim olduğu merak edildi. Peki Sinan Yılmaz kimdir, aslen nereli?

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

1978 senesinde Trabzon’ un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Ardından ailesiyle birlikte Adapazarı’na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle birlikte Almanya’ ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelmekte olan Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz’ ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya’ da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 senesinde Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini,1996 yılında Kralını tanımam isimli üçüncü kasetini çıkartmıştır.

Bir süre müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 senesinde çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına geri dönmüştür. Bu albümünde yer alan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor’ un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmayı sürdürmüştür.

SİNAN YILMAZ'IN ŞARKILARI

Hastasıyız Dede

Sakarya Çiftetellisi

Kor Olda Nankör Olma

Alev Alev

Kolbastı

Lingo Lingo Şişeler

Çayır Biçerim Çayır

Sende Kaldı

Ölümüm Olur

Aglarum

Yarim

Onun Adı Köksal Baba

Fatma Gülün Suçu Ne

Ezanlar Bizim İçin Okunuyor

Çalamadım Gitti Sürmene Havasını

Gitme

Güvercinim Süt Beyaz



