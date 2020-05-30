YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Sınav stresiyle başa çıkmanın yolları

Sınav stresiyle başa çıkmanın yolları

BURSA HABERLERİ  | 30.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Yaklaşan lise ve üniversite giriş sınavları birçok gençte, sınav stresini de beraberinde getiriyor.

Sınav stresiyle başa çıkmanın yolları

Yaklaşan lise ve üniversite giriş sınavları birçok gençte, sınav stresini de beraberinde getiriyor. Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, bu stresle başa çıkmanın yollarını açıkladı.
Çoğu insan bir sınavda iken kendisini endişeli hisseder. Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, sınav kaygısının hangi sebeplerden yaşandığını, kaygı ve stresi yatıştırmak için neler yapılabileceğini anlattı. Sınav kaygısını, bir sınav veya değerlendirme öncesinde ya da sırasında yoğun bir korku, panik anı hissetme deneyimi olarak tanımlayan Basılgan, “Yarış düşüncesi, konsantre olamama veya dehşet duyguları, hızlı kalp atışı, baş ağrısı ya da bulantı gibi fiziksel belirtilerle birleşebilir. Düşük kaygı yaşayan öğrenciler, yaklaşan bir sınav hakkında biraz gergin hissedebilir. Ancak yine dikkatlerini çalışmalarına, sınav esnasında sorulara odaklayabilir. Fakat yüksek kaygı taşıyan öğrenciler, korkulan test durumuna maruz kaldıklarında hemen bir anksiyete reaksiyonu gösterir. Sınavdan kaçınmaya çalışırlar ya da sınav esnasında aşırı korku duyarlar. Yüksek kaygı, bazılarında panik duygusuna dönüşebilir” diye konuştu.
Kaygının uygun seviyeyi aştığında, sınavı tamamlama yeteneğini etkilemeye başladığının altını çizen Basılgan, bunu yüksek kaygı olarak tanımladı. Basılgan, “Sınav kaygısının sebepleri başarısızlık korkusu, yeterli hazırlık süresinin olmaması veya geçmişteki kötü sınav deneyimlerinden kaynaklanır. Örneğin, tehlikedeyseniz, kaygınız sizi tehlikeden kurtulmanız için harekete geçirir. Ayrıca tehdit edici olaya olan ilgimizi artırmaya ve tehdidi uzaklaştırmamız için yanıtımızı geliştirmeye yardımcı olabilir. Yüksek kaygı yaşayanlar, sınavları tehdit olarak algılar ve yoğun duygusal tepkilerle yanıt verir. Bu da o anda yaptıklarına enerjilerini vermelerini engeller ve odaklanmayı zorlaştırır” dedi.
Sınav kaygısının aynı zamanda bilişsel ve entelektüel görevlerde etkili performansa müdahale eden endişe tepkileri uyandırdığını vurgulayan Basılgan, bu durumun kişinin sınavda elinden gelenin en iyisi yapma şansını olumsuz etkilediğini ifade etti. Basılgan, kaygının akademik ve bilişsel yetenekleri ortaya koymada engelleyici olduğunu sözlerine ekledi. Yüksek kaygıyı yönetmenin yollarının öğrenilebileceğini ifade eden Basılgan, “Farkındalık gibi rahatlama eğitimleri, endişeli duygu, düşüncelerin ve fiziksel tepkilerin sakin kabul edilmesini sağlar. Böyle öğrenci ana odaklanabilir. Sınava girerken, kendinizi görselleştirirken rahatlamayı öğrenirseniz, sınava girerken de rahat olmayı başarabilirsiniz. Ayrıca, her gün sınavdaki konuların bölümleri üzerinde çalışarak, önceden hazırlanın. Deneme sınavlarını kaygıyı yönetme fırsatı olarak kullanın. Fiziksel tepkilerinizi fark ederek endişenizi erkenden belirleyin ki, bunla baş edebilmek için zamanınız olsun. Olumsuz düşüncülerinizin farkında olun ve bu düşünceleri daha cesaretli öz konuşmayla değiştirmeyi deneyin. Kaygınızla sürekli meşgul olmak yerine, dikkatinizi farkındalıklı odaklanmaya çalışın. Fiziksek kaygı tepkilerinizi azaltmak için, birkaç beceri öğrenin” diye yol gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Bursa Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:32
Yatsı
22:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Emirsultan Eczanesi
Yildirim
Gökkuşağı Eczanesi
Nilufer
Günaydın Eczanesi
Osmangazi
Merve Eczanesi
Yildirim
Sultan Eczanesi
Nilufer
Yeni Hakan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir’den

Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir’den

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.