Sınava giren öğrencilere su dağıtıldı

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) giren öğrencilere ve okul çevrelerinde bekleyen velilere su ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesi, gelecekleri için iki gündür ter döken üniversite adayı öğrencileri unutmadı. Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) dün yapılan TYT ve bugün yapılan AYT oturumlarıyla devam etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilen sınavda, Haliliye Belediyesi, okul önlerinde öğrenci ve velilere soğuk su ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesi, geçtiğimiz hafta düzenlenen Liselere Giriş Sınavında da (LGS) sınavın yapıldığı okulların önlerinde su dağıtımında bulunarak, öğrenci ve velilerin yanında olmuştu.

