Sınava girmeye geldi, kağıdını yırtıp gitti: KPSS yine maratonu aratmadı! Motosiklet kaskını nereye koyacağını bilemedi

Türkiye genelinde 402 bin 105 adayın katıldığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına giren adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile binalara alındı.

GEÇ KALINCA GİRİŞ KAĞITLARINI YIRTTILAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi’nde sınava girmek için gelen 2 aday birkaç dakika ile geç kalınca oturumun yapıldığı binalara giriş yapamadı. Adayların, görevlilerle kısa süreli görüştükten sonra sınava giriş kağıtlarını yırtarak binadan ayrıldıkları görüldü.

Salona giremeyen adayların büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Aileler ise KPSS’ye girenleri, kampüsün oturma alanlarında dualar ile bekledi.

Antalya’da ise sınav yoğunluğunun en fazla yaşandığı adreslerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde üniversiteye gelen adaylar ve aileleri kampüs girişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Görevliler tarafından adayların üzerleri detaylı şekilde aranırken, sınav salonlarına metal eşyalar, anahtarlık, bozuk para, kolye ve etiketi bulunan su şişeleri alınmadı.

Adayların çoğu sınav yerlerine yalnız gelirken, bazıları aileleriyle birlikte geldi. Okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını çocuklarıyla paylaştı.

KASKINI NEREYE BIRAKACAĞINI BİLEMEDİ

Son iki dakikada engelli kardeşiyle birlikte sınav salonuna gelen bir adayın eşyalarını kardeşine bırakıp koşarak sınava yetişmesi dikkat çekerken, yine sınava motosikletle gelip elindeki kaskını nereye bırakacağını bilemeyen aday, kaskı bankın üzerine bırakıp koşarak sınava girdi.

SINAV YERİNİ SON ANDA BULDULAR

Sınav yerini son anda bulan adayların telaşlı koşuşturmaları da objektiflere yansıdı.

120 soru için 130 dakika verilen sınav 12.25'te sona erdi.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNUN TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

(AA-İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır