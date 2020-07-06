YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

BİLECİK HABERLERİ  | 06.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, bir proje kapsamında yapılan istişareler, mutabakatlar sonucunda özel program ve proje uygulayan okul ’Proje Okulu’ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ’Sınavla öğrenci alınan okul’ statüsü de verildi.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Makine Teknolojileri alanlarına sınavla öğrenci alınacaktır.

Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, bir proje kapsamında yapılan istişareler, mutabakatlar sonucunda özel program ve proje uygulayan okul ’Proje Okulu’ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ’Sınavla öğrenci alınan okul’ statüsü de verildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Makine Teknolojileri alanlarına sınavla öğrenci alınacaktır. Her alanda 1’er sınıf açılacak ve her sınıfa 30’ar öğrenci kayıt edilecektir. Okula verilen bu statüler kapsamında; Eğitimi verilen meslek alanlarını sektörle birlikte tasarlamak, mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak, eğitim-sektör işbirliğini güçlendirmek, ülkemiz ve bölgemizin iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili, becerikli, iyi seviyede yabancı dil bilen teknik elamanları yetiştirmek amacıyla; akademisyenler, sektör örgütlerinin görevlendirdiği uzmanlar, alanında tanınan tecrübeli yöneticiler, mesleki ve teknik elemanlar danışmanlık-eğitim hizmeti verecek, okulumuzun atölye, laboratuvar, makine, cihaz, araç, gereç ve ekipman imkânları daha da üst seviyelere çıkacak, diğer fiziki imkanları ile insan kaynaklarının kapasiteleri de yükselecektir. Ayrıca, üniversitelerle, sivil toplum örgütleri, sektör temsilcileri, KOBİ’ler ile işbirliği yapılacak, ortak projeler geliştirilecek, merkezi birimler tarafından uygulanan uluslararası ve ulusal nitelikteki geniş ölçekli projelere okulumuzun ve öğrencilerinin da katılımı sağlanacaktır. İlçemize ve bölgemize hayırlı olmasını dileriz.“ denildi.

Sınavla öğrenci alınan okullar arasına girdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:30
Öğle
13:10
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:25

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.