YURTHABER
  4. Sınavlara hazırlanan öğrencilere ders dekandan, çay ve simitler fakülteden

Sınavlara hazırlanan öğrencilere ders dekandan, çay ve simitler fakülteden

AMASYA HABERLERİ  | 06.01.2020 08:57 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde final sınavlarına hazırlanmak için geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere fakülte yönetiminden tarafından çay, simit ve çeşitli yiyeceklerden ikram edilirken ayrıca fakülte dekanı da bizzat öğrencilerine ders çalıştırıyor.Dekan Prof.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde final sınavlarına hazırlanmak için geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere fakülte yönetiminden tarafından çay, simit ve çeşitli yiyeceklerden ikram edilirken ayrıca fakülte dekanı da bizzat öğrencilerine ders çalıştırıyor.
Dekan Prof. Dr. Mustafa Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fakültemizde 24 saat açık olan çalışma salonumuzda an itibarıyla final sınavlarına hazırlıklarımız devam ediyor. Ders çalışma arasında ufak bir kahvaltı ve tabii ki çay önemlidir” ifadelerini kullandı.
Birlikte ders çalıştıkları öğrencilerine başarılar dileyen Kandemir, ikramların süreceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Ayvalıpınar köyünde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendiAyvalıpınar köyünde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi
Jandarmadan en “huzurlu” yılbaşı ziyaretiJandarmadan en “huzurlu” yılbaşı ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kayserispor’da imza haftası

Kayserispor’da imza haftası

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Amasya Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:54
Öğle
12:47
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Amasya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Koçbaş Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden müzik şöleni

Öğrencilerden müzik şöleni

“Yeşil Kent Meydanı”nın temeli atıldı

“Yeşil Kent Meydanı”nın temeli atıldı

Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Başhekimi Kaya:

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Başhekimi Kaya:

Vali İle Belediye Başkanı Paıntball İle Stres Attı

Vali İle Belediye Başkanı Paıntball İle Stres Attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.