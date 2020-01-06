Sınavlara hazırlanan öğrencilere ders dekandan, çay ve simitler fakülteden

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde final sınavlarına hazırlanmak için geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere fakülte yönetiminden tarafından çay, simit ve çeşitli yiyeceklerden ikram edilirken ayrıca fakülte dekanı da bizzat öğrencilerine ders çalıştırıyor.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fakültemizde 24 saat açık olan çalışma salonumuzda an itibarıyla final sınavlarına hazırlıklarımız devam ediyor. Ders çalışma arasında ufak bir kahvaltı ve tabii ki çay önemlidir” ifadelerini kullandı.

Birlikte ders çalıştıkları öğrencilerine başarılar dileyen Kandemir, ikramların süreceğini belirtti.

