Sincan Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Sincan’da korona virüs salgını nedeniyle ara verilen tekvando kursu yeniden başladı. Tekvandoya gönül veren çocuklar tedbiri elden bırakmadı, maskeleri takıp sosyal mesafe kuralına uyarak spor yaptı.

Sincan Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik önemli projeleri hayata geçirerek onları geleceğe hazırlıyor. Dijital ortama taşıdığı etkinliklerle salgın sürecinde çocukların evde çeşitli aktivitelerle verimli zaman geçirmesini sağlayan Sincan Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte ara verdiği spor kurslarına yeniden başladı. Sincan Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen tekvando kursunda öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Tekvandoya gönül veren 100 öğrenci, iki grup halinde derslere başladı. İlkokul öğrencileri sabah grubunda, ortaokul çağındaki çocuklar ise öğleden sonra çalışmalara katılıyor. Öğrenciler deneyimli antrenörlerden eğitim alarak tekvandonun inceliklerini öğreniyor.

Öğrenciler kurslarda korona virüs tedbirlerine uydu. Ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak spor salonunda yerlerini alan öğrenciler, telafi eğitimlerine katıldı. Maske takan öğrenciler, günler sonra ilk derse katılmanın heyecanını yaşadı.

