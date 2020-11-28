Sincan Belediyesi yardımlarla gönüllere dokunuyor

Örnek bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma seferberliği ilan ederek çalışmalarına hız katan Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine kucak açmaya devam ediyor. Ekipler yıl içinde 12 bin 400 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, yüzlerce kişiye sıcak yemek yardımında bulundu. Bu yıl hizmete açılan Yarım Elma Hayır Çarşısı da vatandaşlara umut oldu.

Sincan Belediyesi vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi.

Koronavirüs salgını Türkiye’ye gelmeden sahada aktif şekilde dezenfeksiyon seferberliğine başlayan Sincan Belediyesi, yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

11 ayda 12 bin 400 gıda kolisi dağıtıldı

Ocak ayından bu yana Sincan Belediyesi vatandaşlara 12 bin 400 gıda kolisi dağıttı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince dağıtılan kolilerde temel gıda maddeleri yer alıyor. Sıcak yemek yardımları da ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Aşevinde kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Kovid-19 sürecinde toplamda 443 aileye sıcak yemek yardımı yapıldı. Yemek yardımından büyük çoğunluğu 65 yaş üzeri, engelli, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan ve maddi durumu muhtaçlık sınırının altında olan vatandaşlar faydalandı. Yemekler son derece hijyenik ortamlarda hazırlanarak vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Filyasyonda görevli sağlık çalışanları ile cezaevinde görevli asker ve polislere sıcak yemek

Sıcak yemek yardımı devam ederken, Sincan’daki filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına Sincan Belediyesi aşevi yemek salonunda her gün yemek veriliyor. Bununla birlikte Sincan Kapalı Cezaevi’nde görev yapan toplam 250 polis ve askerin öğle yemekleri de aşevinden temin ediliyor.

Ekiplere 65 bin kumanya dağıtıldı

Yine salgının başlamasıyla birlikte kurulan ve karantina altında olan vatandaşların eczane, market gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayan vefa destek ekipleri ve sahada görevli filyasyon ekiplerine bugüne kadar toplamda 65 bin kumanya dağıtılarak destek olundu.

Sosyal Destek Kartı vatandaşlara umut oldu

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla her koşulda vatandaşlara kol kanat geren Sincan Belediyesi, sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 2 bin 316 öğrenciye 247 bin 680 TL destek sağlandı.

Sosyal destek kartı aracılığıyla çölyak hastalarına da yardım edildi. 78 kart sahibine kişi başı 200 TL olmak üzere iki dönemde toplam 31 bin 200 TL ayni yardım yapıldı.

Yarım Elma Hayır Çarşısı hizmete açıldı

Toplumsal dayanışma ruhunu arttırmak, belediyenin sosyal yardım alanında daha aktif ve daha hızlı işleyiş sağlayabilmesi adına “Yarım Elma Hayır Çarşısı” yıl içerisinde hizmete girdi. Çarşı açılmasıyla birlikte yüzlerce kişinin gönlüne dokundu. Polatlı’da yaşanan kum fırtınasının ardından Hayır Çarşısı aracılığıyla 150 aileye hızlı bir şekilde yardım ulaştırıldı. Yine benzer şekilde son yaşanan İzmir depreminde Yarım Elma Hayır Çarşısı, Ankara Valiliği’nin koordine ettiği yardım kampanyasının Sincan’daki merkezi oldu.

Yine Sincan’da ikamet eden ve sosyal destek kartı olmayan 750 öğrencinin kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı Yarım Elma Hayır Çarşısı tarafından karşılandı.

Sincan Belediyesi hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi de görüyor. Bu kritik süreçte toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak pek çok hayır sahibi Sincan Belediyesi’ne ulaşarak 1050 ihtiyaç sahibine para yardımında bulundu.

