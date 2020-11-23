YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. “Sincan için söyle”

“Sincan için söyle”

ANKARA HABERLERİ  | 23.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesinin himayesinde sanatçılar bir araya geldi, Sincan için söyledi.

“Sincan için söyle”

Sincan Belediyesinin himayesinde sanatçılar bir araya geldi, Sincan için söyledi. Sincan Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Sincan’ın değerli ses sanatçıları Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Sincan için söyle’ projesinde buluştu.
Veli Erdem Karakülah, Hüseyin Kağıt, Mehmet Demirtaş, Ömer Faruk Bostan “Ankara Misket” adlı türküyü hem çaldı hem de seslendirdi. İlçenin tanıtımı amacıyla kameraların karşısına geçen sanatçılar; Sincan’la özdeşleşen Lale Meydanı, Serapark, Kent Meydanı başta olmak üzere Sincan’ı anlattı.
Klip, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Bir süre önce de Sincan’da ikamet eden sanatçılar; Bahadır Mert, Ekrem Özel, Hasan Sağındık, Kamil Avcı, Mehmet Demirtaş ve Ömer Faruk Bostan Sincan Belediyesi himayesinde bir araya gelmiş, Kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı davalarına destek olmak ve Karabağ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü söylemişti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincanımızın değerli sanatçılarının Ankara ezgilerini seslendirdiği “Sincan İçin Söyle” adlı bir klip hazırlayarak vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. İlçemizin tanıtımının da yapıldığı klipte sanatçılarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Alara Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Bilgesu Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.