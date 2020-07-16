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Sincan’da 15 Temmuz kahramanları anıldı

ANKARA HABERLERİ  | 16.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

Sincan Belediyesinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında düzenlediği programla şehitler anıldı.
Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitleri unutmadı. İlk program 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı programda şehitler için mevlit okutuldu. Ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakılıp dua edildi. Akşam ise vatandaşlar Lale Meydanı’nda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Ercan, “Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek sözlerine başladı. Türkiye’nin son 20 yılda terörle mücadelede ve birçok konuda büyük başarı gösterdiğine dikkat çeken Başkan Ercan, “Milletimiz 4 yıl önce sadece o hainlerin karşısına çıkmadı, Mondros’ta yaptıkları gibi bizi daracık bir bölgeye sıkıştırmak isteyen tüm haçlı zihniyetinin karşısına çıktı. Hamdolsun bizim yüce gönüllü bir milletimiz var. Bu bayrak için, bu ezan için şehit olma gönüllüsü bir ordumuz var. Hamdolsun, yeri geldiği zaman hepimiz şehit olmak için seferber oluruz. Onlar büyük Türkiye yolunda önümüze engel çıkarmak isteyen küresel güçlere, hain zihniyete karşı çıktılar. Bu millet asil bir millet; tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizleri kimse geri koyamaz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise, “15 Temmuz’da devletin verdiği silahları, uçakları, helikopterleri silahsız milletin üzerine doğrulttular. Gazi Meclisimizi bombaladılar, Cumhurbaşkanımıza suikast timi gönderdiler. Masum sivillerin üstüne bomba yağdırdılar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı o da Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara çağırmasıydı.” dedi.
Terör örgütleriyle mücadelede birlik vurgusu yapan Kaymakam Küçük, “Hain terör örgütleriyle mücadelenin panzehiri milli birlik ve beraberliğimizdir. Hepimizin uyanık olması lazım. Milli birlik ve beraberliğimizi korumalı ve bu ülke için çalışan devlet adamlarımıza destek olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Aslanargun da önemli mesajlar verdi. Aslanargun, “Malazgirt’ten bu yana defalarca denediler, en son 15 Temmuz’da tekrar tescilledik hamdolsun. Bu millet bu vatanın sahibidir. 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerin, gazilerimizin sayesinde bu ülke ayağındaki prangalardan kurtulmaya başladı. En son zincirleri kırdı, Ayasofya’yı açtı. Rabbim hepimize Ayasofya’da namaz kılmayı nasip etsin. Rabbim bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” dedi.
MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ise, “15 Temmuz’daki hain saldırı bu necip milletin üzerine çöreklenmek isteyenlere tarihin sillesini vuran Türk milletinin şeref vesikasıdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
Anma programına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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