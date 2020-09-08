Sincan’da iki “açık hava kütüphanesi” hizmete girdi

Çocukların ve gençlerin uğrak mekanlarından olan millet kıraathaneleri sayısını 4’e çıkararak ilçe genelinde adete okuma seferberliği başlatan Sincan Belediyesi, iki ’açık hava kütüphanesi’ni hizmete açtı. Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi ile Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’nin bahçeleri kütüphaneye dönüştürüldü. Kitapseverler buralarda temiz hava ve huzurlu bir ortamda kitap okumanın keyfine varabilecek.

Sincan Belediyesi örnek bir projeyle daha gönülleri fethetti. Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla kütüphaneler şehri Sincan’a iki “Açık Hava Kütüphanesi” kazandırdı.

Sincan Belediyesi korona virüs salgınıyla birlikte dijital ortama taşıdığı kültür, sanat ve eğitim faaliyetleriyle binlerce kişiye ulaşıyor. Eğitim videolarından seminerlere, tiyatro etkinliklerinden sohbetlere kadar birçok etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanmaya devam ediyor.

Sayısı 4’e ulaşan millet kıraathaneleri hizmetlerine devam ediyor. Kıraathaneler randevu usulü ile vatandaşları kabul ediyor, her fırsatta titizlikle dezenfekte işlemleri yapılıyor. Kitap dostları kıraathanelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak rahatlıkla kitap okuyup ders çalışabiliyor. Beşinci kıraathane için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Sincan Belediyesi yeni projesi olan iki adet “Açık Hava Kütüphanesi”ni hizmete açtı.