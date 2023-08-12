Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? 12 Ağustos ATV yayın akışı

Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlenmekte olduğu, dram- fantastik türdeki Sindirella, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kadrosunda Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden gibi isimlerin olduğu film ATV'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Sindirella filminin oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Sindirella filmi ileilgili detaylar...
Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella, yeni üvey annesi Tremaine’yi ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapılan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı balodur.
Lily James
Richard Madden
Cate Blanchett
Helena Bonham Carter
Hayley Atwell
Sophie McShera
Holliday Grainger
Stellan Skarsgård
Derek Jacobi
Ben Chaplin
Nonso Anozie
Eloise Webb
10:00 Annabella ve Yunus Balığı
11:55 Akıncı
12:15 Akıncı
12:55 Üvey Anne
16:25 Shazam! 6 Güç
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sindrella
22:05 Denizde Dehşet
23:55 John Wick 3
02:10 Üvey Anne
05:10 Bir Küçük Gün Işığı