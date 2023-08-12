Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? 12 Ağustos ATV yayın akışı

Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlenmekte olduğu, dram- fantastik türdeki Sindirella, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kadrosunda Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden gibi isimlerin olduğu film ATV'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Sindirella filminin oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Sindirella filmi ileilgili detaylar...

SINDIRELLA FİLMİ KONUSU

Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella, yeni üvey annesi Tremaine’yi ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapılan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı balodur.

SINDIRELLA FİLMİ OYUNCULARI

Lily James

Richard Madden

Cate Blanchett

Helena Bonham Carter

Hayley Atwell

Sophie McShera

Holliday Grainger

Stellan Skarsgård

Derek Jacobi

Ben Chaplin

Nonso Anozie

Eloise Webb

12 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Annabella ve Yunus Balığı

11:55 Akıncı

12:15 Akıncı

12:55 Üvey Anne

16:25 Shazam! 6 Güç

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sindrella

22:05 Denizde Dehşet

23:55 John Wick 3

02:10 Üvey Anne

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

