MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? 12 Ağustos ATV yayın akışı

Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? 12 Ağustos ATV yayın akışı

12.08.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sindirella filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini yaptığı ve Cate Blanchett'in başrolünde olduğu film, bugün ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin çekim yeri, zamanı, oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella filmi oyuncuları kimler? 12 Ağustos ATV yayın akışı

Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlenmekte olduğu, dram- fantastik türdeki Sindirella, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kadrosunda Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden gibi isimlerin olduğu film ATV'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Sindirella filminin oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Sindirella filmi ileilgili detaylar...

SINDIRELLA FİLMİ KONUSU

Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella, yeni üvey annesi Tremaine’yi ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapılan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı balodur.

0x0-sindirella-cinderella-filminin-konusu-ne-sindirella-oyunculari-kim-ne-zaman-cekildi-1691834990762

SINDIRELLA FİLMİ OYUNCULARI

Lily James
Richard Madden
Cate Blanchett
Helena Bonham Carter
Hayley Atwell
Sophie McShera
Holliday Grainger
Stellan Skarsgård
Derek Jacobi
Ben Chaplin
Nonso Anozie
Eloise Webb

2011981-467714048

12 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Annabella ve Yunus Balığı
11:55 Akıncı
12:15 Akıncı
12:55 Üvey Anne
16:25 Shazam! 6 Güç
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sindrella
22:05 Denizde Dehşet
23:55 John Wick 3
02:10 Üvey Anne
05:10 Bir Küçük Gün Işığı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizde aşka geldi! O poza beğeni yağdı Denizde aşka geldi! O poza beğeni yağdı
Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişti! Estetiksiz hali ortaya çıktı Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişti! Estetiksiz hali ortaya çıktı
Mavi tura çıktı! Lüks yatının fiyatı dudak uçuklattı Mavi tura çıktı! Lüks yatının fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Cate Blanchett atv yayın akışı sindirella Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Aydın Didim'de otel inşaatında çalışan işçilerin yemekhanedeki sıra kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Aydın Didim'de otel inşaatında çalışan işçilerin yemekhanedeki sıra kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.