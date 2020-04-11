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Sındırgı Belediyesinin gerçek sahibi binlerce kilometre uçarak geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Doğal şehir unvanı ve leyleklere olan saygısı ile tanınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesine havaların ısınmasıyla beraber leylekler gelmeye başladı.Projesinde leylek yuvası bulunan dünyanın tek belediye binasının gerçek sahibi leylekler bu yıl da geldi.

Doğal şehir unvanı ve leyleklere olan saygısı ile tanınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesine havaların ısınmasıyla beraber leylekler gelmeye başladı.
Projesinde leylek yuvası bulunan dünyanın tek belediye binasının gerçek sahibi leylekler bu yıl da geldi. Şehrin en işlek meydanında ve belediye binası üzerinde yıllardır leylek yuvası bulunuyor. Şehrin turizm timsâli leyleklere Sındırgı’da ayrı bir önem veriliyor. Eski binada bulunan leyleklerin uçması beklenmiş, bu yüzden de bina inşaatı gecikmeli başlatılmıştı. Aynı leylek yuvası yeni yapılan binada resmi olarak projede de yer aldı. Kurban Bayramı’nda ise göç eden leylekler için iki gün süreyle elektrik kesintisi yapılmıştı.
Leyleklere ve doğal hayata saygısı ile takdir toplayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı’nın şehir logosunun üzerinde bulunan leyleğimiz geldi. Yani Sındırgı Belediyesinin aslında asıl sahibi geldi. Türkiye’nin tek leylek yuvalı projesi olan belediyeyiz. Leyleğimiz evine geldi" dedi.
Yavaş, "Hoş geldin leylek“ sözleri ile leyleği karşıladı.

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