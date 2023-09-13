Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu

Geleneksel Türk Sporları Merkezi Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde 25'i başpehlivan olmak üzere ülke genelinden 400 pehlivan kol bağladı.

Çekişmeli geçen mücadeleler sonunda finalde Menderes Saltuk'u yenen Hasan Cengiz, başpehlivan oldu.

Başpehlivan Hasan Cengiz'e Yağcıbedir işlemeli pehlivan kemeri takılırken dereceye girenlere ise madalyaların yanı sıra eski bir güreş geleneği olan bir kese leblebi ve 2 metre basma hediye edildi.

Güreşleri izlemeye gelen Kadriye Çakırca da başpehlivan Hasan Cengiz'e 20 bin lira özel ödül takdim etti.

Ağalık ihalesinde ise geçen yılın ağası olan iş insanı Alaattin Şenel, 1 milyon lira destekle 2024 yılı güreşlerinin de ağası oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, güreş ağası iş insanı Alaattin Şenel'e çitlembikten yapılan özel tespih ve geleneksel Sındırgı Yağcıbedir halısı hediye etti.

Başkan Yavaş, yaptığı konuşmada, Sındırgı'nın güreş için önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "Pehlivanlar diyarı Sındırgı'da güreşleri sevdirmek, gençlerimizi bu sporla buluşturarak geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Güreşçilerimiz Kırkpınar'da 36 sene sonra kürsü yaptı. Amaç bu başarıyı her daim yapabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören güreşleri Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin ile çok sayıda sporsever izledi.

