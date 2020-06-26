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Sındırgı’da 65 yaş üstüne maske ve kolonyalar ulaştırıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.06.2020 20:32 | Son Güncelleme

Sındırgı’ya Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 9 bin 400 paket kolonya ve maske Sındırgı İlçe Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve mahalle muhtarları işbirliği ile 65 yaş üstü vatandaşlaraSındırgı genelinde 65 yaş üstü 9 bin 400 vatandaşa paketlerin ulaştırıldığını belirten Kaymakam Oktay “ Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanımızın selamları ile birlikte hediyelerini takdim.

Sındırgı’ya Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 9 bin 400 paket kolonya ve maske Sındırgı İlçe Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve mahalle muhtarları işbirliği ile 65 yaş üstü vatandaşlara
Sındırgı genelinde 65 yaş üstü 9 bin 400 vatandaşa paketlerin ulaştırıldığını belirten Kaymakam Oktay “ Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanımızın selamları ile birlikte hediyelerini takdim. İnşallah korona ile mücadele ettiğimiz günlerde katkı sağlayacaktır. Pandemi sürecinde en baştan beri dikkatli bir şekilde süreci yönetiyoruz. Vak’alarımız da şu an çok çok azalmış durumda. İnşallah sosyal mesafe kuralları ve aynı zamanda maske takma zorunluluğuna uyduğumuz takdirde pandemi sürecini atlatacağımıza inanıyorum “ dedi.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “11 Mart’tan bu yana ülkemizde olan KOVİD 19 korona virüs sürecinde ilçemizde bütün Türkiye’de olduğu gibi alınan tedbirler, bu tedbirler kapsamındaki maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarını hep beraber uygulamaya çalıştık. Bu yapılan çalışmalar neticesinde de ilçemizde hem kaymakamlığımız, hem belediyemiz, hem de büyükşehrin imkanlarıyla vatandaşımızın bu zor süreci atlatabilme yol ve yöntemleri konusunda destek verdik. Son olarak da bütün halkımızı ilgilendiren köylerde 65 yaş üzeri bulunan vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını ve dezenfekte ihtiyaçlarını karşıladık. Cumhurbaşkanlığımızın yolladığı maske ve kolonyaları dağıtıyoruz. İnşallah bu zor süreçte bitecek, güzel günlere ulaşacağız. Hep birlikte. Bizler vatandaşlarımızı bilinçlendirme, devletin imkanlarını onlara sunabilme adına üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah binlerce kere razı olsun. Süreç sağlık bakanlığımızın kontrolünde, devletimizin imkanlarıyla en az riskle, en az sıkıntılarla aşılmış durumda. İnşallah çok yakın zamanda hem turizmin önü açılacak, hem de ülkemizdeki bu korona bitmiş olacak. Sağlıklı günler diliyorum. İmkanlardan, fırsatlardan dolayı hükümetimize teşekkür ediyorum“ dedi.
Akçakısrak mahalle muhtarı Feyzullah Özgün vatandaşlara ulaştırılan yardımları dağıtmak için kapı kapı dolaştıklarını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizzat yardımlarını ulaştırdık 65 yaş üstü vatandaşlarımıza. Hane hane ev ev dolaştık. Kolonya ve maskelerini de bizzat muhtarlar olarak evlerine kadar teslim ediyoruz“ dedi.

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