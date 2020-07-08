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Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

ADANA HABERLERİ  | 08.07.2020 08:24 | Son Güncelleme

Sindoma Emlak Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, sektörde en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkede isteyen herkesin sabah kalkıp müteahhit olabildiğine dikkat çekti.

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Sindoma Emlak Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, sektörde en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkede isteyen herkesin sabah kalkıp müteahhit olabildiğine dikkat çekti. Eş, “Sektörde iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalıdır” dedi.
Hayatında hiç konut yapmamış birkaç kişinin gidip 3 bin konutluk proje yapmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Osman Eş, “Firmalar, iş bitirme yeterlilikleri ile yapılabilecek proje alanı arasında ilinti kurularak yetkilendirilmeli. Bu sayede mağdurlar azalacaktır” dedi.
Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde orta gelir grubuna hitap edecek konut üretimi problemi olduğunu kaydeden Osman Eş, şöyle devam etti;
“Bu durum üreticiden kaynaklanmıyor. Kaynaklar pahalı yani konutun en temel kaynağı olan arsa temini maliyeti. Bu da alıcının talebine ve alım gücüne göre fazla proje üretilememesine neden oluyor. Yatırımcı tarafından bakacak olursak, arsa fiyatlarının çok yüksek olması erişilebilir konut üretimini engelliyor. Ayrıca vergi ve mevzuattaki belirsizliklerden doğan aksaklıklar var. Tüm bunlar inşaat sektörünü zayıflatan, yatırımı güçleştiren nedenler” dedi.
Ülkemizde insanların en öncelikli hedefinin bir ev bir araba olduğuna dikkat çeken Sindoma Başkanı Osman Eş, “Biz de insanların belki de ömründe 1 defa sahip olmak istedikleri bir gayrimenkule en doğru ve şeffaf biçimde ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz“ dedi.
Merdiven altı türedi emlakçıların da kendi meslek itibarlarına darbe vurduğunu belirten Eş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin, 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdini hatırlatarak, “Yönetmeliğin 6. maddesine göre, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor. İlgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Emlak ya da konut alacak, satacak kişiler, emlak müşavirlerinin mutlaka yetki belgesine sahip olduğunu teyit ettirmelidir” hatırlatmasında bulundu.

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