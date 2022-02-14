Sinead O'Connor oğlunun ölümünden sonra bir daha şarkı söylememeye yemin etti

Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla hem dünyada hem de Türkiye’de 90’lı yıllara damgasını vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, oğlunun yürek burkan ölümünün ardından bir daha asla canlı performans sergilemeyeceğini açıkladı.

Şarkıcının 17 yaşında hayatını kaybeden oğlu Shane Lunny, geçtiğimiz ay intihar gözetimi altındayken hastaneden kaybolmuş ve daha sonra ölü olarak bulunmuştu.

"ŞARKI SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY OLMAYACAK"

Yakın gelecekte sahnelere geri döneceği söylentileri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan O'Connor, "Açıkça söylemem gerekirse, bu yıl, gelecek yıl veya başka bir zaman sahneye çıkıp performans sergileyeceğim söylentileri yanlış. Bir daha asla şarkı söyleyeceğim bir şey olmayacak" dedi.

Gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçarak hayatına son veren oğlu için hastaneyi ve devlet yetkililerini suçlayan O’Connor, İrlanda devletini asla affetmeyeceğini dile getirmişti.



