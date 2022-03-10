Sinem Kobal dostu Burçin Terzioğlu'nu paylaştı! "Kıymetlim"

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı. 42 yaşına basan Terzioğlu ile verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yeni yaşını; "İyi ki doğdun kıymetlim. Seni her şeyden çok seviyorum" diyerek kutladı. Doğumuna sayılı günler kalan güzel oyuncunun paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.

"İYİ Kİ DOĞDUN İYİ Kİ"

Öte yandan Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü geçtiğimiz sene de kutlamış ve birlikte çekilen pozlarına "Seninle yıllar çok güzel, iyi ki doğdun iyi ki" notunu düşmüştü.

