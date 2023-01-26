Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'i görenler yorum yağdırdı! "Gözler anne bakış baba"

Lalin ve Leyla adından iki kız çocuğu olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle örnek olarak gösterilen çiftlerden biri. İlişkilerini ve evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift çocuklarını da kameralardan uzak tutmaya çalışıyor.

Kızları Lalin'in kendisine Leyla'nın ise babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzediğini dile getiren Sinem Kobal kızı Lalin İLE görüntülendi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin 3 yaşındaki kızı Lalin'in yüzü ilk kez bu kadar net görüntülendi. Kızlarını sır gibi saklayan ve kameralardan uzak tutmaya çalışan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı sosyal medyayı da salldı.

LALİN'E YORUM YAĞDI

2,5 yaşındaki Lalin ile anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda Magazin Jokeri tarafından görüntülendi. Minik Lalin'i gören sosyal medya kullanıcıları "Lalin babasının kopyası" yorumları yaptı.

Kimi kullanıcılar ise Lalin'in annesi Sinem Kobal'e benzediğini düşünüyordu. Takipçiler "Gözler anne bakış baba" yorumları da yaptı.



