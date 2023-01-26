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  4. Annesi karşıydı! Özcan Deniz genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Annesi karşıydı! Özcan Deniz genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

26.01.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Feyza Aktan’la büyük kavgalar yaşayan ve davalık olan Özcan Deniz genç aşkı Samar Dadgar’la sessiz sedasız evlendi. Özcan Deniz'in annesi geçtiğimiz aylarda “Ben Özcan’ın evlenmesine karşıyım” demişti.

Annesi karşıydı! Özcan Deniz genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle yine gündemde. Geçen günlerde kameralara yakalanan ve geçen yıl yılbaşında evlilik teklif ettiği İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la nikah masasına oturmayı düşünüp düşünmediği sorusuna “Kısmet” yanıtını veren Deniz'den bomba hamle...

Eski eşi Feyza Aktan’la oğlunun velayeti nedeniyle kanlı bıçaklı olan Deniz’in Zekeriyaköy’deki evinde hafta sonu sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

NİKAHA GELENLERE RİCA ETTİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz’in nikaha çok az sayıda kişiyi davet ettiği ve evdeki hazırlıklar için çağrılan kişilerden de ağızlarını sıkı tutmalarını rica ettikleri gelen bilgiler arasında…

SS

ANNESİ İSTEMİYORDU

Dubai’ye giden Deniz, önümüzdeki günlerde dostlarıyla bir araya gelip kutlama yapacak. Özcan Deniz’in annesi geçen aylarda “Ben Özcan’ın evlenmesine karşıyım” demişti.

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