Sinem Kobal'ın su altında pozu Medcezir sahnesine benzetildi! Yorum yağmuruna tutuldu

2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesbını aktif kullanıyor. İki kız çocuk annesi Kobal, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak su altında poz veren Sinem Kobal'ın paylaşımı, Medcezir dizisinin su altı sahnesini anımsattı. Ünlü oyuncu takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Sinem Kobal, su altında pozlar verdi. Kobal'ın Instagram hesabında paylaştığı su altı pozları, Medcezir dizisinde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Mira karakterinin bir sahnesini anımsattı.

Ünlü isme takipçilerinden, "Miranın pozunu vermeye çalışırken böyleyim.", "Medcezir Mira’yı hatırlayanlar?", "Gülüşünün güzelliği" şeklinde yorumlar geldi.

Dadı, Selena, Küçük Sırlar ve Romantik Komedi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ekim 2020'de ilk kızı Lalin'i kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl da ikinci kızları Leyla'ya kavuştular.



