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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin'in yürüyüş keyfi

12.04.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çift, kızları Lalin ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin'in yürüyüş keyfi

Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda da ikinci kez bebek sevinci yaşadığını duyuran Kobal, bugün tüm vaktini ailesine ayırdı.

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AİLECE YÜRÜYÜŞ

Eşi ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan Sinem Kobal, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz bu fotoğrafı Satin Jackets'in "You Make Me Feel Good" adlı şarkısı eşliğinde paylaştı. Kobal'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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