MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Kobal spor salonundan paylaşım yaptı! Fit haline yorum yağdı

Sinem Kobal spor salonundan paylaşım yaptı! Fit haline yorum yağdı

06.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Selena ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak. 2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Kobal, bu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan sonra tüm vaktini kızlarına ayırmayı tercih eden güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim spor sonrası pozuyla dikkat çekti.

2001 yılında "Dadı" dizisiyle ekran macerasına başlayan Sinem Kobal, bir dönemin izlenme rekorları kıran dizisi "Selena" ile adını geniş kitlelere duyurdu. Özel hayatıyla da gündemde olan Kobal, 2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun iki kız çocuğu bulunuyor. Ekim 2020'de ilk kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl da ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı.

Sinem Kobal 3

Eşi ve kızlarıyla sık sık paylaşım yapan Sinem Kobal son olarak tatil pozlarıyla beğeni toplamıştı. 2 çocuk annesi Kobal fit haliyle adından söz ettirmişti. Sinem Kobal, son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Sinem Kobal 2

Yaz tatilinde sporu aksatan Kobal, tatilin sona ermesi ardından soluğu spor salonunda aldı. Spor sonrası pozunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşan Kobal'ın fit haline yorum yağdı.

Sinem Kobal 1

Ünlü oyuncuya; 'Asla iki çocuk annesi gibi değil', 'Kim der 2 çocuk annesi?', '41 kere maşallah', 'Nasıl bu kadar fitsin?' gibi yorumlar yapıldı.

Sinem Kobal paylaşım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Türkiye ile bir ben baş ettim' dedi! Gündem oldu'Türkiye ile bir ben baş ettim' dedi! Gündem oldu
Ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? Olay kare... Ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? Olay kare...
Ünlü sanatçı belediye başkanı adayı oluyorÜnlü sanatçı belediye başkanı adayı oluyor
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.