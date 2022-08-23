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Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı ilk kez el ele görüntülendi

23.08.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler oyuncularından Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın Gizli Saklı dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İlişkilerini ilan eden ünlü çift, önceki gün el ele görüntülendi.

Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı ilk kez el ele görüntülendi

Mucize Doktor ile yıldızı parlayan ve son olarak Gizli Saklı dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu. 4 yıldır aşk yaşadığı Kıvanç Kılınç ile ilişkisini noktalayan oyuncu, partneri Halit Özgür Sarı ile aşk yaşamaya başladı.

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EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmaya çalıştıkları için dizinin final yapmasıyla Belgrad'a giden çift, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayınca aşkları ortaya çıkmıştı. Tatilden döndükten sonra yoğun iş temposuna devam eden çift, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

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"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeni rol alacağı filmin okuma provası çıkışında görüntülenen güzel oyuncu Sinem Ünsal, ilişkisini ilan etmişti. Halit Özgür Sarı hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu evlilikle ilgili sorulara da gülerek karşılık verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Halit Özgür Sarı
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