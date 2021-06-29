Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır

İSA TOPRAK - Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açacak.

Açılış için hazırlıklarını sürdüren Arcadium Sinemaları Müdürü Zafer Yufkayürek, AA muhabirine, yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu sinema salonlarının kapalı kaldığı dönemde birçok zorlukla karşılaştıklarını söyledi.

Sektörün, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği nakit desteğiyle "nefes aldığını" ifade eden Yufkayürek, büyük zincir sinema salonu işletmecilerinin feragat etmesiyle desteğin Anadolu'daki birçok küçük veya bağımsız salonlara aktarıldığını, bunun da sinema adına bir "can suyu" olduğunu belirtti.

Rekor sayıdaki aşılama, toplum bağışıklığının verdiği moral ve sektörün de talebiyle normalleşme sürecinde kapılarını açmak için gün saydıklarını dile getiren Yufkayürek, yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet vereceklerini belirtti.

Yufkayürek, "Birer koltuk boş bırakarak ilerleyeceğiz. Tüm sinema salonları maske, mesafe, temizlik konusuna riayet ederek misafirlerine en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacak. Bütün salonların içerisi, koltuklar, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenerek, yer ve mesafe işaretleri yenilenerek açılışa hazırlandı." diye konuştu.

Tüm dünyayla aynı anda gösterime girecek stüdyo filmlerinin sinemalarda yer alacağını bildiren Yufkayürek, özellikle yurt dışında normalleşmeyle çok büyük ciro elde eden ve yerli film gösterim desteğindeki filmlerle ulusal takvimdeki birçok filmin sinema salonlarında vizyona gireceğini söyledi.

Sinema salonlarının "beklenen eski iyi günlerine" dönmesini arzuladıklarını bildiren Yufkayürek, sinema severlere "Haydi Sinemaya" çağrısında bulundu.

- "Kapalı da olsa salonlarımız en güvenli ortam"

Yufkayürek, işletmelerin valiliklerce denetlendiğini ve AVM yönetimi ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Ne kadar kapalı da olsa aslında en güvenli ortamlar olarak nitelendirebiliriz salonları. Burada birçok noktada, salonlarda yüzde yüz taze iklimlendirmeyle hizmet veriliyor. Koltuk aralarında boşluk bırakarak, tüm hijyen kurallarına riayet ederek, film aralarında 30'ar dakika boşluk bırakarak, tüm sinema salonlarında güvenli bir şekilde güncel filmleri misafirlerimizin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

