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Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar

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SİNEMA TV  | 27.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

1 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihi ertelendi. BKM’nin salon işletmecileriyle müzakerelere devam ettiği söylenmişti. "Bilet" krizi diğer filmleri de vurdu ve yapımcıların salon işletmecileriyle anlaşamadığı ortaya çıktı.

Özellikle Mars Grubu'nun bilet fiyatlarını promosyonlar ile yükselttiğini söyleyen yapımcılar 5 senedir bilet başına aldıkları 4,5-5 lira payın yükselmesini istiyor. Anlaşma sağlanmazsa 2019 ile birlikte vizyona girmesi beklenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Kara Komik Filmler, Recep İvedik 6 filmleri beyazperdeden çekilecek.

1 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihi ertelendi. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı filmin ertelenme sebebinin, BKM’nin salon işletmecileriyle halen müzakerelere devam etmesi olduğu iddia edilmişti.

Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar

İddiaların doğru olduğu ve salon işletmecileri arasında yaşanan "bilet krizinin" diğer yapımcıların da katıldığı bir anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı.

Film yapımcılarıyla salon işletmecileri birbirine girdi.

Film yapımcılarıyla salon işletmecileri birbirine girdi.
Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor.
Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor. Uzunca bir süredir film yapımcıları bu uygulamadan rahatsızdı. Son 5 yılda sürekli artan bilet fiyatlarına rağmen yapımcılara bilet başına 4,5-5 liralık pay veriliyor. Anlaşma sağlanmazsa popüler filmlerin hiçbiri vizyona girmeyecek.
Mars grubu anlaşmaya yanaşmazsa bu sezon filmlerini vizyona sokmayacaklar. Bu bir boykot değil, bütün yapımcılar bireysel karar verecek ama toplantıya katılan ve konuştuğum 4 yapımcı da anlaşma sağlanmazsa filmlerini çekeceklerini söylediler.

İşte vizyon tarihi ertelenecek olan filmler:

İşte vizyon tarihi ertelenecek olan filmler:
◊ Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yılmaz Erdoğan) ◊ Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz) ◊ Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)
◊ Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül) ◊ Çiçero (Erdal Beşikçioğlu) ◊ Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)
◊ Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek) ◊ Can Dostlar (Güldüy Güldüy ekibi)
Cem Yılmaz'ın Türk sinemasında bir ilke imza atacağı 'Kaçamak' ve '2 Arada' ile yola çıktığı Kara Komik Filmler'in ilki 18 Ocak'ta vizyona girecekti.
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Bilet krizi Organize İşler 2 BKM Kara Komik Filmler Recep İvedik 6

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