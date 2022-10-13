Sınıf öğretmeni 35 yıllık taş koleksiyonunu öğrencilerin istifadesine sunuyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da yaşayan sınıf öğretmeni Osman Açıkgöz, görev yaptığı şehirlerden 35 yılda topladığı taşlarla oluşturduğu koleksiyonunu öğrencilerin görerek öğrenmesini sağlamak amacıyla sergiliyor.

Adapazarı ilçesinde özel bir okulda görev yapan Açıkgöz, AA muhabirine, gezdiği yerlerden topladığı değerli ve yarı değerli taşlar ile madenlerden 1357 parçalık koleksiyon oluşturduğunu söyledi.

Koleksiyonunu sergilediğini dile getiren Açıkgöz, "Okuttuğum 4. sınıfın ilk ünitesi olan yer kabuğunun yapısı, kayaçlar, madenler ve fosiller konusunu öğrencilerin daha iyi öğrenebilmeleri için düzenlediğim bir sergi." dedi.

Diğer okullardan da öğrencilerin gelerek sergiyi ziyaret ettiğini anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Çok güzel izlenimlerle buradan ayrılıyorlar. Özellikle serginin hazırlanış döneminde ve sergiyi gezdikten sonra belki de 100'den fazla öğrenci, 'Ben de bu şekilde taş toplayacağım, ben de böyle biriktireceğim' deyip okul bahçesinden veya oturduğu evin etrafından topladıkları taşları getirerek 'Öğretmenim bu taş değerli mi bu taş koleksiyon olur mu?' diyorlar. Çocukların yüreklerine iz bırakmak istedim. Kendi adıma çok güzel bir sonuca ulaştım diyebilirim."

Sergide yer alan taşları 35 yıldır gezip gördüğü illerden topladığını dile getiren Açıkgöz, sosyal medyada koleksiyonlarla ilgili platformda arkadaşlarıyla görüştüğünü, yüz yüze tanışmadığı bir kişinin "çorbada tuzumuz bulunsun" diyerek sergiye 20 civarında taş hediye ettiğini kaydetti.

Açıkgöz, sergide yer alan taşları 35 yılda biriktirdiğini belirterek, "Günümüz yoğunluğundan çıkarak doğayla iç içe yaşamak, bir şeyleri bulmak ve keşfetmek, kendi adıma ruhen ve bedenen rahatladığım bir uğraş. Rabbim bu taşların üzerine o kadar güzellikler saklamış ki sakladığı bu güzellikleri görmek, onlarla konuşmak, onları izlemek bana ayrı bir keyif veriyor. Bunları da çevremdeki insanlarla ve öğrencilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergiyi alanında uzmanların da gezdiğini ifade eden Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bir maden mühendisinin 'Hocam çok etkilendim, çok sıra dışı bir çalışma. Böyle sıra dışı çalışmayı öğrencilerle ve bizimle paylaştığınız için çok onur duydum.' demesi de beni ayrıca keyiflendirdi. Koleksiyonumda hemen hemen ülkemizde bulunan taş çeşitlerinden hepsi var. Yarı değerli taşlar, ametist, lapis, ikiz akatlar, akikler, memleketim Kayseri'den üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğu taş, kaplan gözü, ay taşı, çakmak taşı gibi birçok çeşit bulunmakta. 250 milyon yıl önce Anadolu'nun deniz olduğu bilinmekte. Taştaki fosiller de deniz canlıları ve bu Kayseri'nin 1250 rakımlı Develi ilçesindeki bir tepeden alındı."

- "Farklı taşları bir arada görmek bir başka güzel"

Sergiyi gezen 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Alp Marmara, doğada farklı taşları bir arada görmenin bir başka güzel olduğunu belirterek, "Derslerde gördüğümüz taşları görmek güzel. Çok güzel taşlar var. Gezmek zevkliydi. Üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğu bir taş vardı, o çok farklı geldi. Titanyum kuvars; renkli bir taştı, o çok hoşuma gitti." dedi.

Nisa Nur Ekrem de bir öğretmenin birbirinden farklı 1000'den fazla taşı koleksiyon yapıp sergilemesinin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Koleksiyonda yüzyıllar önce oluşmuş taşlar da vardı. Bunları görmek mutluluk verici. Dikkatimi çeken çok fazla taş vardı, kuvarslar özellikle. En çok fosiller dikkatimi çekti. Kalıntıları büyüteçle izledik. Renkli parlak taşlar dikkat çekiciydi." şeklinde konuştu.

