Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı

Aksaray'da sınır dışı edilmek üzere götürülürken mola için duran otobüsten kaçan düzensiz göçmen, saklandığı fabrikada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 60 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.

Aksaray kent merkezinde bir dinlenme tesisinde mola için duran otobüslerden birinden İran uyruklu Y.D. (33), kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Y.D'yi kısa sürede saklandığı fabrikada yakaladı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D, sınır dışı edilmek üzere tekrar otobüse bindirildi.

