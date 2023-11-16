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Sınırın sıfır noktasında ağlatan buluşma

16.11.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Asrın felaketinde annesi ve 3 kardeşini kaybeden Suriyeli Ahmed Selheb, 8 yıldır görmediği babasıyla Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısındaki tampon bölgede buluştu.

Sınırın sıfır noktasında ağlatan buluşma

Yıllar sonra gelen buluşmada gözyaşlarına boğulan baba ve oğlu, yaşamlarına Suriye’de devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Suriyeli 12 yaşındaki Ahmed Selheb de annesi ve 3 kardeşiyle birlikte Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Depremde annesi ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, Ahmed sağ olarak kurtuldu. Türkiye’de ailesinden geriye sadece kendisi kalan Ahmed, en son 4 yaşındayken gördüğü babasıyla 8 yıl sonra Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısında buluştu. Tampon bölgede Türk Kızılay ve Suriye Kızılay iş birliğiyle gerçekleşen buluşmada baba ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

“BUGÜN ANNEMİN VE KARDEŞLERİMİN HAYATTA OLMASINI ÇOK İSTERDİM”

Ahmed, yıllar sonra yeniden buluşacağı babasıyla hayallerinin olduğunu belirterek, “Depremde iki ağabeyim, ablam ve annem öldü. Babamın yanına Suriye’ye gideceğim. Babama ’Seni çok seviyorum’ diyeceğim. Çok üzüldüm ama babama gideceğim için çok mutluyum. Babamla futbol oynamak istiyorum. Bugün annemin ve kardeşlerimin hayatta olmasını çok isterdim” dedi.

Türk Kızılay görevlisi Anusha Zubairy ise, iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla baba ve oğulun bir araya geldiğini ifade ederek, “Bizim için de çok zor bir vakaydı. 8 yıldır babasını görmedi ve depremde annesiyle birlikte 3 kardeşini kaybetti. Bize talep Suriye Kızılay’ından geldi çocuğun babasıyla birleşmesi için. Bu süreci birlikte yürüttük. 8 yıl sonra babasıyla bulaşacak, en son 4 yaşındayken babasını görmüştü” diye konuştu.

Baba Mustafa Selheb de evladıyla yıllar sonra buluştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Buluşmanın ardından Suriye’ye geçen Ahmed’in yaşamını artık babası ile birlikte Suriye’de sürdüreceği öğrenildi.

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