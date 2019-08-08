Sınırları aştık! Evde yalancı kokoreç yapıyoruz

Mantarın çok yönlü bir besin olduğunu bu tarifimizle kanıtlamış oluyoruz. İşte istiridye mantarı kullanarak kokoreç hazırladık, buyursunlar;

MALZEMELER

500 gram istiridye mantarı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

Servisi için;

1/2 adet beyaz ekmek

1 paket karışık yeşillik

YAPILIŞI

Yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız istiridye mantarlarını minik küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Doğranmış mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.

Renk alan mantarlara tuz, kekik ve pul biber ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Suyunu çekip çeşnilenen mantarları, ortadan ikiye kesip iç kısmını açtığınız beyaz ekmek arasına doldurun.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz karışık yeşillikler eşliğinde servis edin.

