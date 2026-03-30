Sinirlerin gerildiği derbi gecesinde gülen taraf Olympiakos! Ergin Ataman'a büyük şok

Olympiacos karşısında zorlu maça çıkan Panathinaikos'ta sakatlıklar ve olaylar damgasını vurdu.

Yunanistan Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Olympiakos, konuk olduğu Panathinaikos'u 101-94 yendi. Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Olympiakos, 30-21 ve ilk yarıyı da 60-44 önde tamamladı. Maçın 3. çeyreğini de 80-74 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı da 101-94 kazandı.

SAHA İÇİNDEKİ GERGİNLİKLER DİSKALİFİYE GETİRDİ!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos ile Olympiacos arasındaki rekabet, saha içinde ve dışında gergin anlara yol açtı. OAKA'da oynanan mücadelede, ilk yarının sonunda yaşanan bir tartışma sonucu Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Olympiacos'tan Tyler Dorsey oyundan ihraç edildi. Bu karar, zaten sakatlıklarla boğuşan Panathinaikos için büyük bir darbe oldu. Maçın ilk yarısında Nunn 17 sayı, Dorsey ise 18 sayı kaydetmişti. Ayrıca Mathias Lessort'a da sportmenlik dışı faul çalınması, Panathinaikos cephesinde moralleri bozdu.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONU İSYAN ETTİ!

Ergin Ataman; Panathinaikos'un Olympiakos'a 101-94 kaybettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu;

"Dorsey ile Walkup aynı anda Yunanistan Milli Takımı'nda oynayabilir mi? Hayır! Fakat ligde oynuyorlar ve böyle olan tek lig burası! Vezenkov, Bulgaristan Milli Takımı'nda; üstüne altı yabancı! Bir de sahadaki üç hakem! Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi!"

"BUNA RAĞMEN 100 SAYININ ÜZERİNE ÇIKTIK..."

Georgios Bartzokas: “Kazandığımız sıradan bir Olympiakos – Panathinaikos maçından fazlası değildi. İki takımın da eksikleri vardı; ikinci yarıda Nunn ve Dorsey sahada yoktu. Bizde ayrıca Fournier’nin eksikliği guard rotasyonunda sorun yarattı ve daha uzun beşlerle oynamak zorunda kaldık. Buna rağmen 100 sayının üzerine çıktık ve maçın sonunda gevşemeseydik 20 farkla kazanırdık.”