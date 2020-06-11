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Sinop Belediyesi ’Sabahattin Ali’nin heykelini yaptıracak

SİNOP HABERLERİ  | 11.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mülkiyeti belediyeye ait eski buzhane binasının restore edilerek, kültür merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını, buraya ünlü şair Sabahattin Ali’nin heykelinin de yapılacağını açıkladı.Kültür merkezine yazar ve şair Sabahattin Ali’nin adını vereceklerini ifade eden Ayhan, "1932-1933 yılları arasında Tarihi Sinop Cezaevi’nde yatan Sabahattin Ali, tutuklu olarak kaldığı süre içinde burada ’Aldırma Gönül’ şiirini yazdı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mülkiyeti belediyeye ait eski buzhane binasının restore edilerek, kültür merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını, buraya ünlü şair Sabahattin Ali’nin heykelinin de yapılacağını açıkladı.
Kültür merkezine yazar ve şair Sabahattin Ali’nin adını vereceklerini ifade eden Ayhan, "1932-1933 yılları arasında Tarihi Sinop Cezaevi’nde yatan Sabahattin Ali, tutuklu olarak kaldığı süre içinde burada ’Aldırma Gönül’ şiirini yazdı. Ünlü şairi biz Sinoplular olarak unutmadık ve buzhanenin yeniden düzenlenerek kültür merkezine dönüştürülmesiyle birlikte buraya Sabahattin Ali’nin adını vereceğiz. Ayrıca merkezin yanına yapılacak meydanın, ünlü şairin Tarihi Sinop Cezaevi’nde yatmış olduğu koğuşa bakan kısmına Sabahattin Ali’nin heykelini yaptıracağız" dedi.
Ayhan, heykelle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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