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Sinop Belediyesi’nden anlamlı proje

09.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Sinop Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde kentin muhtelif yerlerine konulmak üzere kedi ve köpek evleri yapılıyor.Konu ile ilgili Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca; can dostlarımızı soğuk kış günlerinde üşütmeyecek, kentimizin muhtelif yerlerine konumlandırılarak çok sayıda sokakta yaşayan dostumuza yuva olacak kedi ve köpek evlerinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Sinop Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde kentin muhtelif yerlerine konulmak üzere kedi ve köpek evleri yapılıyor.
Konu ile ilgili Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca; can dostlarımızı soğuk kış günlerinde üşütmeyecek, kentimizin muhtelif yerlerine konumlandırılarak çok sayıda sokakta yaşayan dostumuza yuva olacak kedi ve köpek evlerinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde Belediye Başkanımız Barış Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcılarımız; Bülent Oktay, Hüseyin Minoğlu Aydın Hakan Sönmez, Veteriner İşleri Müdür Vekilimiz Volkan Tuncay, Özel Kalem Müdürümüz Uğur Davas, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz İsmet Damaroğlu, Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeleri ile Belediye Personelimizin katılımıyla çok sayıda kedi ve köpek evi yapıldı. Kalbimiz sokakta atıyor” denildi.

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