Sinop Dernekler Federasyonu, Sinopluları tek çatı altında toplayacak

İSTANBUL (AA) - Sinoplu 96 derneği bünyesinde barındıran Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), İstanbul Avrupa yakasında bir bina inşa ederek bütün Sinopluları aynı çatı altına toplayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını ile tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, yardımlaşma duygusunu insanlar için en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Sinoplu iş insanları da bu yardımlaşmanın önemli adımlarından birini gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Bünyesinde 96 dernek ve 380 bin üye barındıran SİNDEF, pandemi döneminin açtığı ekonomik yaraları sarıp hızlıca iyileştirebilmek için, Sinoplu iş insanlarını ortak akıl toplantısında buluşturdu. 300’e yakın Sinoplu iş insanının katıldığı toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Pandeminin sebep olduğu ekonomik hasar, bu hasarın giderilmesi, nasıl iyileşme olacağı, yarım kalan yatırımlar, yeni yatırım ve istihdam planlarının konuşulduğu toplantıda ilk aşamada üç önemli karar alındı.