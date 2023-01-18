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Sinop Havalimanı’nda yolcu sayısı 70 bine yaklaştı

18.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre Sinop’a uçakla seyahat eden yolcu sayısının yaklaşık 70 bin olduğu belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sinop Havalimanı’nın 2022 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralık ayında Sinop Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 90’a ulaştı. Yapılan iç hat yolcu trafiği ise 5 bin 415 oldu. Kargo-posta-bagaj yükünün ise toplamda 39 bin 431 ton olduğu kaydedildi.

2022 yılı boyunca gerçekleştirilen 900 uçuş seferinde 69 bin 860 yolcu trafiğinin gerçekleştiği belirtildi. Taşınan yük trafiğinin ise 672 ton olduğu kaydedildi.

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