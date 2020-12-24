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Sinop İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti

SİNOP HABERLERİ  | 24.12.2020 18:09 | Son Güncelleme

Sinop İl Özel İdaresi tarafından sunulan hizmetlerin daha sağlık bir şekilde yürütülebilmesi adına alınan 4 adet kamyon ile 1 adet tam donanımlı kanal açma aracı (vidanjör) düzenlenen törenle hizmete girdi.Sinop İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından sunulan hizmetlerin daha sağlık bir şekilde yürütülebilmesi adına alınan 4 adet kamyon ile 1 adet tam donanımlı kanal açma aracı (vidanjör) düzenlenen törenle hizmete girdi.
Sinop İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti. İl Özel İdaresi hizmet ağında bulunan yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama kanalı ve diğer hizmetlerin aksatılmadan daha sağlıklı hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Araç filosuna kazandırılan dört kamyon ve bir tam donanımlı kanal açma ve temizleme (vidanjör) aracı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun katıldığı törenle hizmete sunuldu.Törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek Sinop’a en kaliteli hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından alınan yeni araçlar için kurban kesimi yapılarak kurdele kesildi. Düzenlenen tören sonrasında Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler, kurum çalışanları ile bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.
Törene Vali Karaömeroğlu’nun yanı sıra, Sinop İl Özel idaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Özçelik ve kurum çalışanları katıldı.

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