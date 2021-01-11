YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta 160 haneye korona virüsü taraması yapılacak

Sinop’ta 160 haneye korona virüsü taraması yapılacak

11.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinop’ta 160 haneye korona virüsü taraması yapılacak

19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, doktor/diş hekimi ve hemşireden oluşan sağlık ekipleri, bugün itibari ile Sinop’ta toplam 160 haneyi ziyaret edecekler.Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, hanedeki kişilerin rızası dahilinde kan ve sürüntü örneği alacak ve Kovid-19 testi yapacaklar.

19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, doktor/diş hekimi ve hemşireden oluşan sağlık ekipleri, bugün itibari ile Sinop’ta toplam 160 haneyi ziyaret edecekler.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, hanedeki kişilerin rızası dahilinde kan ve sürüntü örneği alacak ve Kovid-19 testi yapacaklar. Test yapılan kişilerin aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı değerlendirilecek. Vatandaşlar test sonuçlarını e-Nabız üzerinden öğrenebilecek.
Açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi: “TÜİK tarafından rastgele seçilen hanelere giden sağlık ekiplerimiz, aileden olumlu yanıt alması üzerine çalışmalarına başlayacak. Her haneden Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yöntemle seçilen kişinin TC kimlik numarası ve cep telefon numarası kayıtları alınacak, ardından hazırlanan anket soruları yöneltilecek. Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilecektir”
Yapılan çalışmayla; ‘Korona virüsü sürecinin topluda nasıl geçtiği, bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı, ve ne düzeyde bağışıklık bıraktığı gibi sorulara yanıt aranıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı

Sinop Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
08:00
Öğle
12:52
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
19:02

Sinop Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Türkeli’de toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

Türkeli’de toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

Sinop Belediyesi’nden anlamlı proje

Sinop Belediyesi’nden anlamlı proje

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.